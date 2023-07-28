Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı NATO İnovasyon Fonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti adına NATO'nun Madrid Zirvesi'nde kurulan ve dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi fonu olan NATO İnovasyon Fonu'na katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, NATO İnovasyon Fonu’nun ülkemiz derin teknoloji start-up’ları için büyük bir fırsat olduğunu, fonun sadece uzun dönemli yatırım desteği değil aynı zamanda NATO ve Müttefik Ülkelerin pazarlarına erişim imkanı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı, Türkiye’nin dahil olduğu 23 NATO Müttefikinin finansal taahhütleri ve yoğun çalışmaları sonucunda kurulan NATO İnovasyon Fonu Vilnius Zirvesi’nde kamuoyuna duyurulmuştu.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK DERİN TEKNOLOJİ FONU

İttifakın 1 milyar vatandaşının güvenliğini korumaya hizmet edecek teknolojilere finansman sağlayacak 1 milyar Euro büyüklüğündeki fon, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük derin teknoloji fonu olma özelliğini taşıyor.

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NATO İnovasyon Fonu, müttefiklerin inovasyon ekosistemlerinin güçlendirilmesinde, derin teknolojiler alanındaki finansman ihtiyacının karşılanmasında, geliştirilen teknolojilerin kullanımına sunulmasında etkin rol oynayacak.

YAPAY ZEKA KRİTİK ÖNEME SAHİP NATO

İnovasyon Fonu, İttifakın güvenliğinde kritik öneme haiz yapay zeka, büyük veri, otonom sistemler, yeni malzemeler ve ileri imalat, kuantum gibi kritik teknolojileri geliştiren start-up’lara ve bu teknolojileri destekleyen girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacak. Türkiye, fona finansman sağlayan 23 müttefik ülke içerisinde önemli bir yere sahip.

FONUN ALTINCI BÜYÜK ORTAĞI

24 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın NATO İnovasyon Fonu’na katılmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, NATO İnovasyon Fonu’na 15 yıl boyunca yaklaşık 45 milyon Euro finansman sağlayarak 23 ülke içerisinde fonun altıncı büyük ortağı olacak. Bakanlık, fonun performans ve yatırımlarının izlenmesinden ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarının fona sunulmasına kadar bir çok alandan sorumlu olacak.

ÇIĞIR AÇICI TEKNOLOJİLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE BELİRLEYİCİ

NATO İnovasyon Fonu, Kuzey Atlantik Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı (DIANA) ile birlikte NATO’nun teknolojik üstünlüğünün korunması ve sivil ve askeri amaçlarla kullanılabilecek çığır açıcı teknolojilerin geliştirilmesinde belirleyici olacak.