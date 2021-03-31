Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 943 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şubatta 943 yatırım teşvik belgesine imza atarken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 562 milyon 851 bin 58 lira olarak hesaplandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 943 yatırım teşvik belgesi verdi
AA

Bakanlığın, Şubat 2021 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şubatta 943 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 15 milyar 562 milyon 851 bin 58 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 886 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 902 milyon 812 bin 182 lira olan ve 1447 kişinin istihdamı öngörülen 44 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan 229 firmanın sabit yatırım tutarı 2 milyar 123 milyon 475 bin 53 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 10 bin 577 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
İŞ-YAŞAMPiyasalarda yoğun veri gündemi
5+5 SİSTEM | Son dakika: Hızlı tren seferleri başlıyor!
İŞ-YAŞAMHızlı trende 5+5 sistemi
Naturelgaz’ın halka arzına 15,8 milyar TL talep geldi
İŞ-YAŞAMNaturelgaz'a 15.8 milyar lira talep
'Bize ortak olsunlar dünya şirketi olalım'
İŞ-YAŞAMOrtak olsunlar dünya şirketi olalım
Turex Turizm halka açılıyor
İŞ-YAŞAMTurex Turizm halka açılıyor
Bakan Pekcan: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine Türkiye olarak biz hazırız
İŞ-YAŞAMBakan Pekcan'dan 'Gümrük Birliği' mesajı
Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması
İŞ-YAŞAMKanal İstanbul açıklaması
TÜSİAD'dan TL mesajı
İŞ-YAŞAMTÜSİAD'dan TL mesajı
'Türkiye serbest piyasaya inanan bir yönetime sahip'
İŞ-YAŞAM'Türkiye serbest piyasaya inanan bir yönetime sahip'
'E-ticaret yerel kapanmaların anahtarını açacak bir anahtar haline geldi'
İŞ-YAŞAME-ticaret koronavirüsün etkisini azalttı