Sanayide dijitalleşmenin yeni rotası “Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması” ile belirleniyor!

Bu yıl da birbirinden heyecan verici yarışmalara ev sahipliği yapan TEKNOFEST kapsamında öne çıkan yarışmalardan biri olan Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması, üretim dünyasında dijital dönüşümün kapılarını aralıyor.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE DİJİTAL GELECEĞE ADIM

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) yürütücülüğünde gerçekleştirilen Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması, üretim süreçlerinde dijitalleşmenin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Yarışma kapsamında; üretim, planlama, stok takip, tedarik, pazarlama, yönetim ve karar destek, lojistik ve enerji kullanımı gibi alanlarda verimlilik, kalite, hız ve esneklik artışı sağlanması; böylece Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda bu süreçte ihtiyaç duyulan dijital teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi teşvik ediliyor.

Yarışmanın bu yılki odak konusu ise; fabrika içi lojistikte veya depolarda kullanılabilecek, belirli yükleri taşıyabilen ve otonom şekilde hareket eden güdümlü robotlar. Yarışmacılardan, endüstriyel robot teknolojilerine katkı sağlayacak, yenilikçi ve işlevsel çözümler geliştirmeleri bekleniyor.