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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Sanayide dijitalleşmenin yeni rotası “Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması” ile belirleniyor! - Teknoloji Haberleri

        Sanayide dijitalleşmenin yeni rotası “Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması” ile belirleniyor!

        Dünya'nın teknoloji alanındaki en büyük festivali olan TEKNOFEST, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor. Gençlerin, girişimcilerin ve profesyonellerin yenilikçi projelerini sergileyebildiği bu ayrıcalıklı festival, sadece bir yarışma platformu değil; aynı zamanda geleceğin teknolojilerine yön verecek fikirlerin de doğduğu bir merkez konumunda.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:27
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        Sanayide dijitalleşmenin yeni rotası
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        Bu yıl da birbirinden heyecan verici yarışmalara ev sahipliği yapan TEKNOFEST kapsamında öne çıkan yarışmalardan biri olan Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması, üretim dünyasında dijital dönüşümün kapılarını aralıyor.

        YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE DİJİTAL GELECEĞE ADIM

        T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) yürütücülüğünde gerçekleştirilen Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması, üretim süreçlerinde dijitalleşmenin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

        Yarışma kapsamında; üretim, planlama, stok takip, tedarik, pazarlama, yönetim ve karar destek, lojistik ve enerji kullanımı gibi alanlarda verimlilik, kalite, hız ve esneklik artışı sağlanması; böylece Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda bu süreçte ihtiyaç duyulan dijital teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi teşvik ediliyor.

        Yarışmanın bu yılki odak konusu ise; fabrika içi lojistikte veya depolarda kullanılabilecek, belirli yükleri taşıyabilen ve otonom şekilde hareket eden güdümlü robotlar. Yarışmacılardan, endüstriyel robot teknolojilerine katkı sağlayacak, yenilikçi ve işlevsel çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

        İKİ SEVİYEDE REKABET: TEMEL VE İLERİ KATEGORİLER

        Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması, katılımcıların eğitim seviyelerine göre Temel Seviye ve İleri Seviye olmak üzere iki ayrı kategoride düzenleniyor. Katılımcılar, Teknik Yeterlilik Formu, Proje Detay Raporu, Hareket ve Kabiliyet Videosu aşamalarından geçerek finale yükselecek.

        Son başvuru tarihi 16 Mayıs olan yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise (Açık Öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil) ve mezunlar katılabiliyor. Katılım sadece en az 3 en fazla 15 kişilik takımlar halinde yapılabiliyor. Yarışmada dereceye giren takımları büyük ödüller bekliyor. Temel Seviye kategorisinin birincisi 150 bin TL, ikincisi 120 bin TL, üçüncüsü 100 bin TL ödüle hak kazanırken İleri Seviye kategorisinin birincisi 200 bin TL, ikincisi 150 bin TL, üçüncüsü de 120 bin TL kazanacak.

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