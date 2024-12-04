Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu 37. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün birlikte kaleme aldığı Sandık Kokusu dizisinde bu akşam neler olacak sorusu yeni bölüm özeti ile yanıt buldu. Yeni bölümde Bora ile ilişkisi olduğunu düşünen Karsu, duygularını saklamaya karar verir. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Sandık Kokusu 37. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm HD izle…