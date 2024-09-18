SANDIK KOKUSU BORA KİMDİR?

Bora Bozbeyli, Bozbeyli Holdingin patronudur. Sert mizaçlı ve dediğim dedik biridir. Ancak böyle olmasının bir sebebi vardır. Hayatını dolu dolu yaşayan Bora, abisinin ölümünden çok etkilenir. Üstüne hayallerini erteleyerek hiç istemediği bir hayata girer. Patron olarak baba yadigarı şirketin başına geçmek zorunda kalır. Oysaki öncesinde Londra’da kendine bir hayat kurmuştur.

Sporcudur. Sevdiği, eğlendiği bir hayatı vardır. Şartlar değişince sevdiği tüm alışkanlıkları bırakıp sert mizaçlı bir adama dönüşür. Kapalı bir hayat yaşamaya başlar.

Yabancılara karşı duvarları vardır, laubalilik kırmızı çizgisidir.