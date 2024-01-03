Sandık Kokusu bugün var mı? 3 Ocak SHOW TV yayın akışı Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman?
Yeni SHOW TV dizisi Sandık Kokusu'nun bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği izleyenler tarafından sorgulanıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı Sandık Kokusu'nun yeni bölümü hakkında detayları derledik
SHOW TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu'nun 5. bölümünün bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. 2024 yılının ilk haftası birçok yapım yılbaşı tatili arası verdiği için ne zaman yeni bölümlerinin yayınlanacağı kontrol ediliyor. Peki, Sandık Kokusu'nun yeni bölümü bu akşam var mı?
SANDIK KOKUSU BU AKŞAM VAR MI?
Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı Sandık Kokusu, her hafta Çarşamba günü SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
Dizi son olarak dördüncü bölümünü geçtiğimiz haftalarda yayınladı. Beşinci bölümü bu akşam yılbaşı arası nedeniyle izleyiciyle buluşmayacak. Dizinin özel bölümü saat 20.00'de ekranlara gelecek.
3 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Bu Sabah
09.45 Aile – Tekrar
12.30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Sandık Kokusu - Özel Bölüm
23.15 Nasipse Olur
01.30 Aile – Tekrar
03.45 Nasipse Olur
05.30 Sandık Kokusu - Tekrar
SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Sandık Kokusu'nun yeni bölümünün önümüzdeki hafta Çarşamba günü 10 Ocak'ta ekranlara gelmesi bekleniyor.