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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'ndan heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'ndan heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Karsu ve Bora'nın gelinlik alışverişindeki mutlulukları ekranlara yansırken Hakan, Ayça'ya kendisini affettirmeye çalışıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 08:20 Güncelleme: 10.02.2025 - 08:23
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        "Babasının düğününü görsün istedim"
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda Karsu ve Bora’nın gelinlik alışverişindeki mutlulukları ekranlara yansırken Hakan, Ayça’ya kendisini affettirmeye çalışıyor. Filiz, Nazan’a karşı altta kalmamak için planlar yaparken Karsu ve Bora’nın düğününe Emel Müftüoğlu damgasını vuruyor. Düğüne katılan gizemli kadın, yanında çocuğu ile birlikte gelmesiyle merak uyandırıyor. Kadının Bora’nın çocuğu olduğunu söylemesi ise ilişkilerdeki dengelerin değişeceğinin habercisi oluyor.

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        'Sandık Kokusu’nun 45'inci bölüm 2'nci Tanıtımı;

        SANDIK KOKUSU’NUN 44. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Karsu, çocuklara durumu açıklamaya çalışsa da öfkeli olan çocuklar onu dinlemediler. Nazan, işlerin başına geçmeye karar verdikten sonra ilk iş olarak Karsu ile konuşmaya karar verdi. Nazan, Karsu'ya onu istemediğini ve oğluna denk bulmadığını söylerken, Karsu bu sözler karşısında geri adım atmadı. Bora ve Karsu, iş yerinde beraberliklerini ilan edip el ele vererek Nazan’ın karşısında durdular. Nazan taktik değiştirerek Karsu’ya evlilik sözleşmesini imzalatabilmek için daha ılımlı davranmaya karar verdi ve Karsu ile ailesini akşam yemeğine davet etti. Akşam yemeğinde Nazan’ın sözleri ve davranışları yüzünden Filiz ve Karsu’yla gergin anlar yaşandı. Nazan, evlilik sözleşmesini imzalaması karşılığında Karsu’ya istediği kadar para vermeyi teklif etti. O sırada yanlarına gelerek annesinin yaptığı teklifi öğrenen Bora, Karsu’ya herkesten çok güvendiğini söyleyerek sözleşmeyi yırttı. Kontrolde ikizlere hamile olduğunu öğrenen Irmak, duygu dolu anlar yaşadı. Kıvanç ile bu bilgiyi paylaşmaya giden Irmak, Kıvanç’ın hazırladığı sürpriz bebek odasıyla karşılaştı. Kıvanç ve Irmak duygu dolu anlar yaşayarak barıştı. Petek ve Yeşim, Ayça’ya sürpriz yapmak için Cennet Sitesi’ne gittiler. Hakan ile karşılaşmalarının sonucunda Hakan’ın güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Ayça yakalanmamak için bu işten yeni haberi olmuş gibi davrandı. Konuşulanları duyan Hakan, daha aşkına sahip çıkamadığını söyleyerek Ayça ile ilişkisini bitirdi. Hakan’a ulaşamayan Ayça, işten ayrıldığını öğrendi. Ömer’den kendisini Hakan’ın evine götürmesini isteyen Ayça, Hakan’ın taşındığını duyunca mahalleliye bıraktığı yeni adrese gitti. Gittikleri adresteki evin malikane olduğunu görünce şaşıran ve anlam veremeyen Ayça, eve girip Hakan ile konuşunca Hakan’ın gerçekte kim olduğunu öğrendi.

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        'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #sandık kokusu
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