Şanlıurfa'da av tüfeğiyle vurulan genç öldü, arkadaşı teslim oldu
Şanlıurfa Siverek'te 17 yaşındaki genç, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olaydan sonra emniyete giden bir şüpheli, kazara arkadaşını vurduğunu ileri sürerek teslim oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi.
Kırsal Taşıkara Mahallesi'nde F.Y. (17) av tüfeğiyle vuruldu. AA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Y'nin öldüğünü belirledi.
ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Polis ve jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemenin ardından F.Y'nin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ARKADAŞI TESLİM OLDU
İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.Ö. (17), kazara arkadaşını vurduğunu öne sürerek teslim oldu.