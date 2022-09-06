BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Acısı ile özellikle çiğköftenin vazgeçilmesi olan isot, birçok hastalığa da iyi gelmesi ile biliniyor. Yapılan araştırmalarda isotun, cilde iyi geldiği, romatizma ile üst yolunum yolu enfeksiyonlarında etkili olduğu ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun savunma sistemini güçlendirdiği belirtiliyor.