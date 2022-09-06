Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da 'acı' mesaisaisi

Türkiye'de en çok acı tüketilen kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, biber hasadı ile birlikte isot ve salça yapımına başlandı. Kentte biberlerin kurumaya bırakıldığı boş araziler ile evlerin çatıları kırmızı renge büründü

ABONE OL
DHA
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

    Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da, kışlık tüketim için isot, domates salçası ve isot reçeli yapımına başlandı.

     
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

    DHA'nın haberine göre tarlalardan toplanan biber ve domatesler uygulanan işlemlerin ardından isot, pul biber ve salçaya dönüştürülüyor.
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

    Dağeteği ve Sırrın Mahallesi'ndeki boş arazide birçok aile tarlalarından topladıkları veya satın aldıkları biberleri belirli işlemlerden geçirdikten sonra güneşin altında kurumaya bırakıyor.
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

    Gün ışında belirli süre bekletilen biber, makinelerde çekildikten sonra isota dönüştürülerek tüketime hazır hale getiriliyor. Yaklaşık 2 hafta süren uzun ve zahmetli çalışmaların ardından acısı ve rengine göre kilosu 100 ile 150 liradan satışa sunuluyor.
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

    EV ÇATILARI VE BOŞ ARAZİLERDE RENK CÜMBÜŞÜ

    Mevsiminin gelmesiyle birlikte arazilerin ve evlerin çatısının kırmızı renge büründüğü kentte; kadınlar hem bir yıl boyunca yiyecekleri isot ve salçasını hazırlıyor, hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

    Uzun ve zahmetli uğraşın ardından 100 kilo biberden 8 kilo isot çıkarıldığını anlatan kadınlar, yaşadıkları süreci 'en tatlı acı' sözleriyle anlatıyor.
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

    İsotun yemeklerin ve sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ve kentte tüm kadınların kendi isotunu hazırladığını anlatan Halime Işıkay, "Yıllardır kendi isotumuzu hazırlıyoruz. temmuz ve ağustos ayında Şanlıurfa'nın her yeri kırmızı renge bürünür.
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

    Evlerin çatısı, boş araziler biberlerin kurutulduğu birer tesise dönüşür. Zor ve zahmetli olan isotu kızgın güneşte kurutarak öğütüp yemeye hazır hale getiriyoruz. Böylece hem kendi mutfağımızın isotunu hazırlıyoruz, hem de fazlasını satarak aile ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

    BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

    Acısı ile özellikle çiğköftenin vazgeçilmesi olan isot, birçok hastalığa da iyi gelmesi ile biliniyor. Yapılan araştırmalarda isotun, cilde iyi geldiği, romatizma ile üst yolunum yolu enfeksiyonlarında etkili olduğu ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun savunma sistemini güçlendirdiği belirtiliyor.
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

    Şanlıurfa ile özdeşleşen isotun, sindirimi kolaylaştırıcı özelliğiyle vücuttaki aşırı yağ ve kolesterolün düşmesine yardımcı olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Şanlıurfalı kadınların maharetli ellerinden çıkan ve acı biberden elde edilen ve isot reçeli de farklı tat ve aromasıyla kahvaltı sofralarını renklendiriyor.
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

    *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir. 
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL
  • Şanlıurfa'nın kırmızı halısı evlerin çatılarını kırmızıya boyadı! Kilosu 150 TL

 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.