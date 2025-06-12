Şanlıurfa'da araç şarampole devrildi: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı
Fethüla K. (63) yönetimindeki hafif ticari araç, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Rojin K. (2), Hicran K. (1) ve Feride K. (28) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Feride K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.