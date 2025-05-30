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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Hepsi amca çocuklarıydı! Arazi savaşında 4 kuzen öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!

        Şanlıurfa'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada ağır yaralanan 32 yaşındaki Yılmaz Bulut'un da hayatını kaybetmesi ile olayda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 7 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 08:17 Güncelleme: 30.05.2025 - 08:48
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        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
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        Şanlıurfa'da kan donduran olay, önceki gece Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi.

        ARAZİ HUSUMETİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

        Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı.

        BIÇAKLI SİLAHLI KAVGA YAŞANDI

        27 yaşındaki Ali Bulut (solda), aynı yaştaki İbrahim Bulut (ortada) ve 25 yaşındaki Mehmet Bulut (sağda).
        27 yaşındaki Ali Bulut (solda), aynı yaştaki İbrahim Bulut (ortada) ve 25 yaşındaki Mehmet Bulut (sağda).

        DHA'daki habere göre tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        ÇATIŞMADA 11 KİŞİ YARALANDI

        Yılmaz Bulut, 32 yaşındaydı.
        Yılmaz Bulut, 32 yaşındaydı.

        Kavga ihbarla gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

        CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

        Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bulut (25) ve İbrahim Bulut (27), aynı gece yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ali Bulut (27), dün sabaha karşı Yılmaz Bulut (32) akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

        CENAZELER AİLELERİNE VERİLDİ

        Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Olayda yaralanan 7 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

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