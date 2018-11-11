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Şanlıurfa şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden topçu er Menduh Çelik'in cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi

11.11.2018 - 13:55 | Güncelleme: AA

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde cuma günü arızalı bir mühimmatın patlaması sonucu şehit düşen 7 askerden Menduh Çelik'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından helikopterle Şanlıurfa GAP Havaalanı'na getirildi.

TÜRKÇE, KÜRTÇE, ARAPÇA AĞITLAR YAKILDI

Anne Naife, baba Demo Çelik ve akrabalarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince karşılanan şehidin naaşı, askeri araçla merkez Haliliye ilçesindeki Yeni Şehitlik Mezarlığı'na götürüldü. Şehidin yakınları Kürtçe, Arapça ve Türkçe ağıtlar eşliğinde gözyaşı döktü.

ŞEHİTLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

AA'da yer alan habere göre Şanlıurfa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, şehidin gözyaşı döken arkadaşını sarılarak teskin etmeye çalıştı. Törene asker kıyafetiyle katılan çocuğun tabutun başında asker selamı vermesi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Şehit Çelik'in cenazesi, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehitlikte defnedildi. Şehit Menduh Çelik’in AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik’in akrabası olduğu öğrenildi. 

 

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