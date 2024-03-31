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        Haberler Gündem Şanlıurfa Belediye başkan adayları kimlerdir? Şanlıurfa Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Belediye başkanı kimdir?

        Şanlıurfa Belediye başkan adayları kimlerdir? Şanlıurfa Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Belediye başkanı kimdir?

        Şanlıurfa Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Şanlıurfa Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:20
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        Şanlıurfa Belediye başkan adayları kimlerdir? Şanlıurfa Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Belediye başkanı kimdir?
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        Şanlıurfa BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkanlığını 516202 alınan oy ve %60.81 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazanmıştır.

        Şanlıurfa Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 11

        Halkların Demokratik Partisi 1

        Milliyetçi Hareket Partisi 1

        Şanlıurfa BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        SUPHİ KAYA - ZP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SİNAN ÇELİK - İYİ Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ALİ TUTUŞ - TKH Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET KASIM GÜLPINAR - YENİDEN REFAH Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CELALEDİN ERKMEN - DEM Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL - AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET AY - AB Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ATACA - VATAN Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDULLAH AL - MİLLİYOL Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET ÇALIŞKAN - HAKPAR Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ABDİ YILDIZSOY - DP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HASAN KAPLAN - DEVA Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EMİN ÖZASLAN - HÜDAPAR Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HALİL GÜNEŞ - ANAP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HALİL ÇALIŞKAN - TKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı METİN KAPLAN - DSP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı RESUL BEBE - SP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖMER HURMA - MP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KOYUNCU - CHP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HALİL AKDAĞ - YTP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FERİT ÇEVİK - Gelecek Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUZAFER YAĞMUR - BTP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET KUŞCU - HKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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