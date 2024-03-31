Şanlıurfa Belediye başkan adayları kimlerdir? Şanlıurfa Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Belediye başkanı kimdir? Şanlıurfa Belediyesi hangi partide? Şanlıurfa Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Şanlıurfa Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:20 facebook

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