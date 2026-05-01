Şanlıurfa’da devriye gezen polisler arabada bir kişinin cansız bedenini buldu

Şeytan Marka Giyer sinemada, Kenan Doğulu sahnede... İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında dramdan animasyona, komediden aile yapımlarına uzanan geniş bir seçki sinemaseverleri bekliyor. Moda dünyasının efsanevi hikâyesi Şeytan Marka Giyer, ikinci filmiyle kaldığı yerden devam ediyor. Filmde Miranda Priestly, dergi yayıncılığının gerilemesiyle kariyerinde zor bir döneme girerken, eski asistanı Emily Charlton güçlü bir rakip olarak karşısına çıkıyor. Şehzade: Büyük Şenlik, saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteri grubunda İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor. Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan Bir Adam Yaratmak filminde, bir tiyatro yazarının geçirdiği büyük ruh çilesi, yazarın yarattığı eser ve kendi hayatı arasında kurduğu çelişkili ilişki ele alınıyor. Yönetmenliğini Murat Çeri'nin üstlendiği filmde, oyuncu Engin Altan Düzyatan Hüsrev karakterini canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca İsmail Hakkı, Deniz Barut, Hakan Meriçler, Gülper Özdemir, Altan Erkekli ve Serpil Tamur yer alıyor. Ağzımdan Kaçtı filmi, 14 yaşında Tourette sendromu tanısı almış olan John Davidson'ın, çocukluğundan itibaren bu durumun beraberinde getirdiği sosyal dışlanma ve zorluklarla mücadelesini anlatıyor. Alper Kul'un yazıp yönettiği Çok Tatlı Bi Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz, İsmail'in 45 yaşında, evli ve çocuklu olarak 'her şey yolunda' görünen hayatı üzerinden ilişkiler, alışkanlıklar ve erkek-kadın dünyasına dair gündelik ama derin bir hikâye anlatıyor. Oyun 5 Mayıs'ta ParibuArt'ta sahneleniyor. Evrim Yağbasan'ın kaleme aldığı 'Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin', trajikomik bir aile hesaplaşmasını sahneye taşırken; bastırılmış duygular, yüzleşmeler, çok kahkaha ve beklenmedik sürprizlerin iç içe geçtiği çarpıcı bir oyun olarak seyirci karşısına çıkıyor. Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın'ın rol aldığı oyun 6 Mayıs'ta Maximum Uniq Box sahnesinde izlenebilir. Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, 2 – 3 Mayıs'ta, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sevilen şarkılarını bu kez senfonik bir yorumla sahneye taşıyor. Kolektif İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Balkan Wedding Party, 5 Mayıs'ta Babylon sahnesinde! Islık Çalan Hafıza sergisi Akram Zaatari, Hilal Can ve Michael Rakowitz'in eserlerini müze koleksiyonundan parçalarla bir araya getiriyor. Tiyatro ve gösteri tarihinden Osmanlı Dönemi arkeolojik kazılarına, Mezopotamya'ya uzanan bir anlatı sunan sergi 7 Haziran'a kadar Yapı Kredi Müzesi'nde görülebilir. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi