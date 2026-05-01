Şanlıurfa’da devriye gezen polisler arabada bir kişinin cansız bedenini buldu
Şanlıurfa'da devriye gezen polisler, park halindeki otomobilde silahla vurulmuş bir kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Şakir Taş olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde devriye görevi yapan polisler, park halindeki bir otomobilde silahla vurulmuş bir kişinin cansız bedenini buldu.
OTOMOBİLDEN ŞÜPHELENDİLER
İHA'daki habere göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir otomobilden şüphelendi.
HAREKETSİZ YATTIĞI FARK EDİLDİ
Otomobilin içerisini kontrol eden polisler, sürücünün hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KİLMİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan araştırmada kişinin Şakir Taş olduğu ve ölüm nedeninin ateşli silahla gerçekleştiği belirlendi.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kesin ölüm nedeni ve şeklinin yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şakir Taş’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
