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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-1 mağlup oldu. Adnan Uğur, Göktan Gürpüz ve Wesley'in golleriyle kazanan Fatih Karagümrük, puanını 9'a yükseltti. Şanlıurfaspor ise haftayı 6 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 22:08 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:08
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        Fatih Karagümrük, Urfa'da kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28'de Adnan Uğur, 71'de Göktan Gürpüz ve 79. dakikalarda Wesley attı. Ev sahibinin tek golünü ise 26. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti.

        Şanlıurfaspor'da forma giyen Aly Malle, 50. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 9'a yükseltirken, Şanlıurfaspor ise 6 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Yeşilliler, Kocaelispor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

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