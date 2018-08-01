Şans Topu çekilişi bu akşam 894. kez yapılacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen geçen haftaki Şans Topu çekilişinde Afyonkarahisar Merkez ve Diyarbakır Kayapınar'dan 2 kişi, 746 bin 226'şar lira ikramiye kazanmıştı. Bu haftaki Şans Topu'nun kazandıran numaraları neler olacak? İşte Şans Topu'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te başlıyor. Çekilişi anlık takip etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı izleyebiliyor.

Şans Topu sonuçları, çekilişin ardından en geç yarım saat içerisinde çekiliş bilgileri ile birlikte Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 25 TEMMUZ 2018

Şans Topu'nda geçen hafta iki kişi 5+1 bildi. 5+1 bilen Afyonkarahisar ve Diyarbakır'lı iki talihli kişi başı 746 bin 226 lira ikramiye kazandı. Geçen haftaki Şans Topu çekilişinin ikramiye bilgileri şöyle:

5+1 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 746.226,15 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 23 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.345,75 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 214 Kişi Başına Düşen İkramiye 359,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.287 Kişi Başına Düşen İkramiye 31,25 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.020 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,65 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 93.112 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,85 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 63.775 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,75 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 206.901 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL

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