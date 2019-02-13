Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Soruları şans topu severler tarafından büyük bir heyecanla araştırılmaya devam ediyor. 5+1 bilenin büyük ikramiyeyi kazanacağı 922. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan Milli Piyango İdaresi (MPİ) binasında noter huzurunda çekiliş yapılıyor. Sonuçlar ise canlı yayında açıklanıyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

Şans topu çekilişi 13 Şubat 2019 yani bu akşam saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (13.2.2019 MPİ)

Şans Topu sonuçları açıklanır açıklanmaz kazandıran numaralar da haberimizde yer alacaktır.

ŞANS TOPU NASIL OYNANILIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU GEÇTİĞİMİZ HAFTA (6 Şubat 2019) SONUÇLARI

3-11-15-17-23+6