Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan çekiliş için nefesler tutulmuştu. Bir önceki haftadan devri olmayan Şans Topu'nun bu haftaki çekilişi için büyük ikramiye tutarı 498 bin 454 lira olarak açıklandı. Çekiliş sonrası ikramiye bilgileri paylaşıldı ve büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. İşte 22 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (22 AĞUSTOS)

22 Ağustos Şans Topu sonucu: 02 - 11 - 13 - 19 - 32 + 11

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 12 kişi, 4 bin 154 lira 50'şer kuruş; 4 artı 1 bilen 212 kişi, 235 lira 20'şer kuruş; 4 bilen 2 bin 45 kişi, 32 lira 60'ar kuruş; 3 artı 1 bilen 4 bin 917 kişi, 17 lira 35'er kuruş; 3 bilen 62 bin 445 kişi, 3 lira 70'er kuruş; 2 artı 1 bilen 43 bin 105 kişi, 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 132 bin 311 kişi, 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 661 bin 513 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 662 bin 335 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 369 bin 225 lira 22 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.



Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;



(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.



Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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