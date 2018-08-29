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Şans Topu sonuçları açıklandı! 29 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 898. hafta çekilişi saat 21.15'te başladı ve kısa sürede tamamlandı. Kuponlarını satın alan vatandaşlar, Şans Topu sonuçlarını merak ediyor. İşte 29 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları...

29.08.2018 - 21:39 | Güncelleme:

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar bu hafta yapılan Şans Topu sonuçlarını merak ediyor. Peki, Şans Topu'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaraları neler? İşte 29 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (29 AĞUSTOS 2018)

29 Ağustos Şans Topu sonucu: 11 - 16 - 18 - 22 - 34 + 04

Şans Topu'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 682 bin 366 lira 60 kuruş haftaya devretti.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 22 Ağustos 2018 tarihli 897. hafta çekilişinde şanslı numaralar 02 - 11 - 13 - 19 - 32 + 11 olarak açıklanmıştı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 12 kişi, 4 bin 154 lira 50'şer kuruş; 4 artı 1 bilen 212 kişi, 235 lira 20'şer kuruş; 4 bilen 2 bin 45 kişi, 32 lira 60'ar kuruş; 3 artı 1 bilen 4 bin 917 kişi, 17 lira 35'er kuruş; 3 bilen 62 bin 445 kişi, 3 lira 70'er kuruş; 2 artı 1 bilen 43 bin 105 kişi, 5 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 132 bin 311 kişi, 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 661 bin 513 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 662 bin 335 lira 78 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 369 bin 225 lira 22 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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