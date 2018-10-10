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Şans Topu sonuçları birazda açıklanacak! MPİ Şans Topu sonuçları (10 Ekim)

Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba günü gerçekleşen çekiliş öncesi heyecan dorukta. Peki; MPİ Şans Topu çekilişi saat kaçta? Çekilişin hemen ardından MPİ Şans Topu sonuçları (10 Ekim) haberimizde olacak...

10.10.2018 - 20:18 | Güncelleme:

Şans Topu çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da çarşamba günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak. Çekiliş için geri sayım başladı. Çekilişin hemen ardından sonuçlar haberimizde olacak. Peki; Şans Topu 10 Ekim çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte cevabı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 10 EKİM

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda her hafta çarşamba günü yapılan çekilişin ardından belli oluyor. Saat 21.15'te başlayan Şans Topu çekilişi MPİ'nn resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanıyor. Bu haftaki Şans Topu sonuçları ise yani 10 Ekim Şans Topu sonuçları, saat 21.15'teki çekilişin hemen ardından haberimizde olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 453 bin 13 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 893 lira 50'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 301 kişi 250 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 369 kişi 29 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 329 kişi 15 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 98 bin 367 kişi 3 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 269 kişi 5 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 221 bin 344 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 208 bin 365 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 999 bin 26 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 557 bin 254 lira 85 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Manisa'nın Akhisar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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