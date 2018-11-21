Şans Topu sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye 5+1 bilen 2 kişiye bölünmüştü . Peki; büyük ikramiye bu hafta sahibini buldu mu? İşte, MPİ Şans Topu sonuçları 21 Kasım

ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 KASIM

Şans Topu sonuçları 21 Kasım Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin hemen ardından MPİ Şans Topu sonuçları (21 Kasım) belli oldu.

İşte, Şans Topu sonuçları 21 Kasım: 13 - 3 - 12 - 5 - 22 + 3

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Geçtiğimiz haftanın Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binası çekiliş salonunda gerçekleşti. Noter huzurundaki çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.

İşte MPİ Şans Topu sonuçları 14 Kasım: 13 - 14 - 23 - 26 - 27 + 14

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA - TEKİRDAĞ / ÇORLU

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 349.098,15 TL 5 bilen kişi sayısı : 13 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.371,35 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 171 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 408,50 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.551 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 36,50 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.575 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,30 TL 3 bilen kişi sayısı : 78.326 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,15 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 52.563 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,25 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 166.403 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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