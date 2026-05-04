        Santana grubunun eski solisti Alex Ligertwood hayatını kaybetti

        Santana'nın eski solisti Alex Ligertwood hayatını kaybetti

        Santana grubunun 79 yaşındaki eski baş vokalisti Alex Ligertwood, uykusunda hayata veda etti

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:53 Güncelleme:
        Uykusunda hayata veda etti

        Santana müzik grubunun eski baş vokalisti Alex Ligertwood, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcının ABD'nin Santa Monica kentindeki evinde son nefesini verdiği öğrenildi.

        İskoçya'nın Glasgow kentinde doğan şarkıcının eşi Shawn Brogan, dün sosyal medya üzerinden ölüm haberini verirken, "25 yıllık eşim, sevgili Alex Ligertwood'un vefatını büyük bir üzüntü ve kederle duyuruyorum. Alex dün köpeği Bobo'nun yanında, uykusunda huzur içinde hayata veda etti" dedi.

        "Alex birçok kişi tarafından seviliyordu, onu tanıyan herkes onu severdi çünkü olağanüstü sesiyle birçok insana dokunmuştu" ifadesini kullanan Ligertwood'un eşi ayrıca, "Hayattaki en sevdiği şey müzik yapmak, şarkı söylemek ve yeteneğini bizimle paylaşmaktı" dedi.

        İskoçya'nın The Herald gazetesinde yer alan haberde, Ligertwood'un uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

        Ligertwood, 1979 ve 1994 yılları arasında beş farklı dönemde Carlos Santana'nın öncülüğünü yaptığı müzik grubunun baş vokalistliğini yapmıştı.

        Katkıda bulunduğu parçalar arasında 1979 tarihli 'You Know That I Love You' ve 'All I Ever Wanted', 1981 tarihli 'Winning' ve 1982 tarihli 'Hold On' şarkıları yer alıyor.

