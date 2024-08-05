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        Haberler Gündem Güncel Sapanca Gölü'nde fosil yakıta para cezası | Son dakika haberleri

        Sapanca Gölü'nde fosil yakıta para cezası

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yasağa rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye toplam 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:41
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        Sapanca Gölü'nde fosil yakıta para cezası
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        Sakarya Jandarma Komutanlığı Serdivan İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki Sapanca Gölü ve kıyılarında 1 Nisan'dan bu yana 33 önleyici kolluk devriyesi icra etti.

        Denetimlerde her türlü uyarıya rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

        Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından araç başına 17 bin 661 lira olmak üzere 6 tekne sahibine 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.​​​​​​​

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        #Sapanca Gölü
        #fosil yakıt
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