Mahalleli feci dövdü! İğrenç olay! 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak'ta, dün akşam saatlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu İncivez Mahallesi´nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

ÇEVREDEKİLER DURUMU FARK ETTİ

DHA'da yer alan habere göre kız öğrencilerin kaldığı apartın önüne gelen H.G., iddiaya göre kendisini tatmin etmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler, H.G.´ye tepki gösterince tartışma çıktı.

MAHALLELİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Bir anda kalabalık arttı. Bu sırada polise haber verildi. Mahallelinin tekme tokat vurmaya başladığı H.G., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan H.G., polis merkezine götürüldü. H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.