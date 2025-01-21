Dün Washington'daki yemin töreniyle Donald Trump, ABD'nin resmen yeniden başkanı oldu. Kongre'de düzenlenen törende yemin etmesiyle dört yıl aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'a, eşi Melania Trump eşlik etti. Yeniden First Lady ünvanını alan Melania, tüm bakışların üzerinde toplanmasını sağlayan stiliyle Donald Trump'ın yanı başındaydı.

Melania Trump, yemin törenine, en sevdiği First Lady stilinin tüm ayırt edici özelliklerini taşıyan bir kıyafetle katıldı. Keskin çizgiler, sivri topuklu ayakkabılar ve tabii en çok öne çıkan şapkasıyla adından söz ettirdi. First Lady'nin stili, "hem çok ciddi hem de çok şık" olarak yorumlandı.

Melania Trump, ABD'li tasarımcı Adam Lippes'in elinden çıkma bir lacivert palto ve fildişi rengi ipek bluzdan oluşan kıyafet ile Eric Javits'in tasarladığı şapkayı kombinledi.