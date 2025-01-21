Melania Trump'ın şapkasını moda eleştirmenleri beğendi ama seyredenler alay etti: Kendini kraliyet etkinliğinde sanıyor!
Melania Trump'ın yemin töreninde taktığı, yüzünün neredeyse yarısını örten şapkalı tarzı moda eleştirmenleri tarafından "şık ve ciddi" bulunurken, seyredenler tarafından alay konusu oldu. Mesafeli duruşuyla eleştirilen First Lady'ye "Çıkar şu mürebbiye şapkasını!", "Kendini kraliyet etkinliğinde sanıyor" gibi yorumlar yapıldı
Dün Washington'daki yemin töreniyle Donald Trump, ABD'nin resmen yeniden başkanı oldu. Kongre'de düzenlenen törende yemin etmesiyle dört yıl aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'a, eşi Melania Trump eşlik etti. Yeniden First Lady ünvanını alan Melania, tüm bakışların üzerinde toplanmasını sağlayan stiliyle Donald Trump'ın yanı başındaydı.
Melania Trump, yemin törenine, en sevdiği First Lady stilinin tüm ayırt edici özelliklerini taşıyan bir kıyafetle katıldı. Keskin çizgiler, sivri topuklu ayakkabılar ve tabii en çok öne çıkan şapkasıyla adından söz ettirdi. First Lady'nin stili, "hem çok ciddi hem de çok şık" olarak yorumlandı.
Melania Trump, ABD'li tasarımcı Adam Lippes'in elinden çıkma bir lacivert palto ve fildişi rengi ipek bluzdan oluşan kıyafet ile Eric Javits'in tasarladığı şapkayı kombinledi.
"MUHTEŞEM BİR HARMAN"
Donald Trump'ın ilk başkanlık dönemi için 2017'de yapılan yemin töreninde Ralph Lauren imzalı bebek mavisi bir kıyafet giyen First Lady'nin Avrupa'dan bir moda evini tercih etmesi beklenirken, o ABD'nin önemli tasarımcılarını seçti.
Lacivert bir kombini tercih eden Melania Trump, en çok gözlerini kapatan şapkasıyla dikkat çekti. Karşıdan bakıldığında sadece ağzının net şekilde görüldüğü stiliyle ilginç bulunan First Lady için, ünlü stilist ve moda eleştirmeni Lauren Rothman, "Bu tarz bir şapka, geleneksel olarak yaz şapkasıdır. Genelde Venedik'te giyilir, değil mi? Dondurucu soğuktaki Washington'da değil. Bu, Melania'nın yaşadığı Palm Beach ve Washington'ı uluslararası moda estetiğiyle harmanlamasının muhteşem bir sonucuydu" dedi.
"BASİT BİR ŞAPKAYDI, O TAKINCA BAŞKALAŞTI"
Şapkayı tasarlayan Javits; "Ellerimde şapkayı yaratırken, basit bir şapkaydı. Gösterişsizdi, klasikti. Ama Melania Trump'ın başında gördüğümde, gerçekten başkalaşmıştı. Deneyim çok güçlü hale geldi. Çünkü her şey birlikte çalışıyordu. Tabii bunun onun zarafetini ve varlığını yansıttığını biliyorsunuz, bu yüzden çok, çok güçlüydü" dedi.
"GÜÇLÜ BİR GÖRSEL MESAJ"
Javits; "Bence Melania Trump çok zarif ve çok sade görünüyordu. Yine de çok güçlü bir görsel mesajdı" ifadesini kullandı.
Telegraph Gazetesi'nin moda direktörü Tamara Abraham, şapkanın "İngiliz kraliyet stil kitabından alındığını" söyledi.
"2017 İLE TAMAMEN TEZAT"
New York Post yazarı Nadine DeNinno, kıyafeti tarif ederken şunları söyledi: Görünüm, birçok kişinin Jacqueline Kennedy'ye benzettiği 2017'deki mavisi Ralph Lauren kıyafetiyle tam bir tezat oluşturuyordu."
Moda camiası açısından zarif ve ciddi bulunan şapka, yemin töreninde Melania Trump'ı seyredenlerin de gündemindeydi. Dün Google'da en çok "Melania Trump'ın şapkası" araması yapıldı.
"TEK VURUŞTA ÖLDÜRECEKMİŞ GİBİ"
Sosyal medyada da şapkayla ilgili pek çok yorum yapıldı. "Yüzünün yarısı şapkasıyla gizlenmiş olan Melania mesafeli duruyor” diyenler çoğunluktaydı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Melania, Goldeneye 007'de şapkasıyla tek vuruşta öldürecekmiş gibi görünüyor" derken; bir başkası, "Donald Trump'ın yanındaki şapkalı kim?" diye kinayeli bir şekilde Melania'nın yüzünün görünmemesiyle alay etti.
"ÇIKAR ŞU MÜREBBİYE ŞAPKASINI!"
Bir kullanıcı, "Melania'nın şapkası, BM'nin yapabileceğinden daha iyi bir tampon bölge görevi gördü" derken; bir başka yorumcu, "Şu lanet mürebbiye şapkasını çıkar" diye yazdı.
Şapkalı stile karşı çıkan bir başkası da "Melania hâlâ o aptal şapkayı takıyor. Londra'da bir kraliyet etkinliğinde olduğunu mu sanıyor? Gelmiş geçmiş en kötü First Lady" mesajını yazdı.