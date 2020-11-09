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Sapro 21 milyon euroluk yatırım kredisi aldı

Islak mendil üreticisi Sapro, biyolojik olarak parçalanabilir, biyoçözünür ıslak mendillerin üretimi için 21 milyon euroluk yatırım kredisi aldığını duyurdu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) ortak girişimiyle sağlanan fon aracılığıyla Sapro'nun, çevre dostu ıslak mendillerin üretimi için gereken makine ve altyapı yatırımlarını gerçekleştireceği kaydedildi

Sapro 21 milyon euroluk yatırım kredisi aldı
HABERTURK.COM

Islak mendil üreticisi Sapro, biyoçözünür ıslak mendil üretimine yönelik 21 milyon euroluk yatırım kredisi aldığını duyurdu.

Sapro'nun Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) ortak girişimiyle sağlanan fon ile biyolojik olarak parçalanabilir, ıslak mendillerin üretimi için gerekli olan makine ve altyapı yatırımlarını gerçekleştireceği belirtildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ortak girişimiyle aldıkları fona ilişkin düşüncelerini açıklayan Sapro Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, "EBRD’nin kurumsal yönetişimi geliştiren ve kaliteyi sağlarken israfı kesmeye odaklanan Mavi Kurdele (Blue Ribbon) programının da bir parçasıyız. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bir yandan sektörümüzün büyümesini sağlarken diğer yandan da ülkemizde dünya standartlarında, sürdürülebilirliği destekleyen üretim yapılmasına katkıda bulunacağız" şeklinde konuştu.

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