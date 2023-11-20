Sara Tavares vefat etti
1994'te Portekiz'i Eurovision'da 'Chamar a Musica' şarkısıyla temsil eden Sara Tavares, yaşamını yitirdi
Dublin'de gerçekleşen 1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Chamar a Musica' şarkısıyla Portekiz'i temsil eden ünlü şarkıcı Sara Tavares'ten acı haber geldi. Tavares'in 45 yaşında, Lizbon'da hayata veda ettiği belirtildi.
Uzun bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi gören Sara Tavares'in yaşam mücadelesini kaybettiği duyuruldu. Daily Mail'in aktardığına göre; Acı haberi Tavares'in ailesi açıkladı.
Öte yandan Sara Tavares, Eurovision Şarkı Yarışması'nda 8'inci sırada yer almıştı.