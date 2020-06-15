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Saracchi penaltı pozisyonunu yorumladı: "Uydurulan bir penaltı"

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olurken sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı

Galatasaray'da Marcelo Saracchi, Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Uruguaylı futbolcu penaltı pozisyonuyla ilgili de konuştu.

Kendisinin müdahalesiyle verilen penaltının hatalı olduğunu kaydeden Uruguaylı oyuncu, "İstemediğimiz bir maç oldu. Dürüst olmak gerekirse iyi oynamadık, hak etmedik ama ilk yarıya bakıyoruz, olmayan, hak edilmeyen bir penaltı var, uydurulan bir penaltı var. Nando'nun sakatlığı bizi moral olarak çok etkiledi, diğer yandan Andone'nin sakatlığı. İyi oynayamamış olabiliriz ama maçın dönüm noktalarından biri haksız verilen penaltı." dedi.

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