Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Saray mutfağının gizli serinliği: Unutulan Ramazan şerbetleri!

        Saray mutfağının gizli serinliği: Unutulan Ramazan şerbetleri!

        Osmanlı sarayında iftar sofraları yalnızca yemeklerle değil, ferahlatıcı şerbetlerle de anılırdı. Bugün pek çoğu unutulan bu özel tarifler, hem lezzet hem de şifa niyetiyle hazırlanıyordu. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan sofralarında gazlı içecekler ve hazır meyve suları yerini alırken, bir zamanların zarif şerbet kültürü neredeyse hatırlanmıyor. Oysa saray mutfağında her yudum ayrı bir geleneği temsil ediyordu. Detaylar haberimizin devamında!

        2

        SARAY MUTFAĞININ GİZLİ SERİNLİĞİ: UNUTULAN RAMAZAN ŞERBETLERİ

        Ramazan ayı denince akla ilk olarak pide, güllaç ve hurma geliyor. Oysa Osmanlı saray mutfağında iftar sofralarının yıldızı çoğu zaman tatlılardan önce gelen şerbetlerdi.

        3

        Sadece susuzluğu gidermek için değil; sindirimi kolaylaştırmak, bedeni serinletmek ve misafire ikramın zarafetini göstermek için hazırlanırlardı. Bugün ise bu özel tariflerin birçoğu, eski yazma defterlerde ve arşiv kayıtlarında sessizce bekliyor.

        4

        OSMANLI’DA ŞERBET KÜLTÜRÜNÜN İZİ

        Osmanlı sarayında şerbet, sıradan bir içecek değil adeta bir ritüeldi. Özellikle Topkapı Sarayı mutfağında görevli şerbetçibaşı, padişah ve devlet erkânı için özel tarifler hazırlar, kullanılan malzemeler titizlikle seçilirdi.

        5

        Gül yaprakları, demirhindi, tarçın, karanfil ve hatta amber gibi aromatik malzemelerle hazırlanan şerbetler hem hoş kokulu hem de ferahlatıcı olurdu. Ramazan ayında uzun süren orucun ardından mideyi yormayan, hafif ve serinletici içecekler tercih edilirdi.

        6

        Bu nedenle şerbetler çoğu zaman buzla ya da karla soğutularak servis edilirdi. Sarayın yaz aylarına denk gelen Ramazanlarında ise şerbet kazanlarının başı ayrı bir yoğunluk yaşardı.

        7

        UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ LEZZETLER

        Bugün en çok bilinen şerbetlerden biri demirhindi şerbeti olsa da aslında liste çok daha uzundu. Kızılcık şerbeti, menekşe şerbeti, gelincik şerbeti ve reyhan şerbeti bunlardan yalnızca birkaçıydı. Özellikle gül şerbeti, zarif rengi ve hafif aromasıyla saray davetlerinin vazgeçilmeziydi.

        8

        Bu içecekler yalnızca lezzet değil, aynı zamanda şifa niyetiyle hazırlanırdı. Baharatların sindirimi kolaylaştırdığına, çiçek özlerinin ferahlık verdiğine inanılırdı. Modern beslenme anlayışında “detoks” olarak adlandırılan etki, o dönemlerde şerbet kültürüyle zaten hayatın içindeydi.

        9

        GELENEKTEN GÜNÜMÜZE DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ?

        Son yıllarda geleneksel tariflere olan ilgi artarken, Ramazan sofralarında ev yapımı şerbetlere de yeniden yer açılmaya başlandı.

        10

        Evde hazırlanan basit bir reyhan ya da tarçınlı karanfilli şerbet, iftar sofralarına nostaljik bir dokunuş katabiliyor. Üstelik rafine şeker yerine bal ya da pekmez kullanarak daha doğal alternatifler üretmek de mümkün.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta