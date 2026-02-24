Saray mutfağının gizli serinliği: Unutulan Ramazan şerbetleri!

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ LEZZETLER

Bugün en çok bilinen şerbetlerden biri demirhindi şerbeti olsa da aslında liste çok daha uzundu. Kızılcık şerbeti, menekşe şerbeti, gelincik şerbeti ve reyhan şerbeti bunlardan yalnızca birkaçıydı. Özellikle gül şerbeti, zarif rengi ve hafif aromasıyla saray davetlerinin vazgeçilmeziydi.