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        Haberler Yaşam 'Sarı dudak' ters laleleri doğayı renklendirdi

        'Sarı dudak' ters laleleri doğayı renklendirdi

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim noktalarından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından açan 'sarı dudak' ters laleleri doğayı renklendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        'Sarı dudak' ters laleleri doğayı renklendirdi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yanda zirveleri karla kaplı dağlar, diğer yanda sarıçam ormanları arasında açan çiçekler doğanın bütün güzelliklerini sergiliyor.

        Yaklaşık 10 gündür aralıklarla yağan yağmurların ardından 'sarı dudak' ters laleleri açmaya başladı.

        İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımda bulunan Suludere bölgesinde açan ters lale türü sarı dudak, doğasever ve amatör fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

        Amatör fotoğrafçı Mehmet Boztoprak, uzun süren kış mevsimin ardından doğanın renklenmeye başladığını söyledi.

        Boztoprak, Sarıkamış'ın muhteşem bir doğası bulunduğunu belirterek, "Sarıkamış'ın doğası çok güzel her çeşit bitki var. Herkes gezip görebilir. Sarı dudak laleler endemik bitkilerdir, Suludere mevkisinde yetişiyor arkadaşlarla buraya geldik, fotoğraf çekiyoruz" dedi.

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