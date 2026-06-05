'Sarı dudak' ters laleleri doğayı renklendirdi

Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri: AYM'den süresiz nafakaya iptal, Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası, Böcek'ten yeni ifade: "Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro teslim ettim"

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.AYM'DEN SÜRESİZ NAFAKAYA İPTALBugün önemli konularla ilgili verilen yargı kararları öne çıkıyor. İlki Anayasa Mahkemesi'nden geldi. AYM, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Kararın y... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.AYM'DEN SÜRESİZ NAFAKAYA İPTALBugün önemli konularla ilgili verilen yargı kararları öne çıkıyor. İlki Anayasa Mahkemesi'nden geldi. AYM, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre tanındı. SADETTİN SARAN'A 2,5 YIL HAPİS CEZASIFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Kenan Saran, 'yasadışı bahise teşvik' suçundan yargılandıkları davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. TOKİ'DEN 20 BİN KONUTLUK KAMPANYAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. 64 ilde 20 bine yakın TOKİ konutunun satışa çıkarılacağını söyleyen Kurum, "Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. 2.1 milyondan başlayan 18 bin TL taksitli seçeneklerimiz var" dedi. 15 BİN KİRALIK KONUTTA İLK TESLİMLER EYLÜL'DEKurum ayrıca, "İstanbul'da, 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız." dedi. 1 LİRA DEPOZİTO UYGULAMASI 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYORBakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan bir diğer başlık da "Sıfır Atık" projesi ile ilgili oldu. Depozito Yönetim Sistemi uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla zincir marketler, hastaneler ve AVM'ler başta olmak üzere birçok alanda uygulanmaya başlayacağı bilgisini veren Kurum, DOA logolu pet, cam, metal ve karton şişelerin 1 TL depozito ücreti karşılığında toplanacağını aktardı KILIÇDAROĞLU'NDAN GRUP AÇIKLAMASICHP'de mutlak butlan kararı sonrası Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi. CHP KURULTAY VE KONGRE DAVASINA RETBu arada Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın reddine karar verdi. BAHÇELİ'DEN CHP UYARISI: OLAYLAR SOKAĞA TAŞMAMALIMHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan süreçle ilgili olarak Türkgün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin krizi derinleştirecek hamleler yaptığını belirten Bahçeli, "Konunun sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu. BÖCEK'TEN YENİ İFADE: "FERDİ ZEYREK'E 950 BİN EURO TESLİM ETTİM"Tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, savcılıkta ek ifade verdi. Böcek, 2024 yerel seçimlerindeki adaylık sürecine ilişkin beyanlarda bulunarak, Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e yaklaşık 950 bin euro teslim ettiğini öne sürdü. VARLIK BARIŞI RESMİ GAZETE'DEKamuoyunda 'Varlık Barışı' olarak bilinen düzenlemeyi de içeren Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, son üç yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışı kaynaklı gelirlerine 20 yıl süreyle gelir vergisi istisnası getirildi. DÜNYA KUPASI MAÇLARI UYKUSUZ BIRAKACAK2026 Dünya Kupası, Türk futbolseverler için heyecan kadar uykusuz geceleri de getirecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvadaki 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle gece 12 ile sabaha karşı 5 arasında oynanacak. ŞEBNEM FERAH, 6 YIL SONRA SAHNEDEŞebnem Ferah, 6 yıl sonra sahnelere döndü. Hatırlayacaksınız İstanbul'daki konserin biletleri dakikalar içinde tükenmişti... Konserin kapanış konuşması sırasında ağlamamak için kendini zor tutan Şebnem Ferah, "Hayatımda ilk defa bu kadar duygulanarak, sesimi kontrol etmeye çalışarak şarkı söyledim." dedi. Daha Az Göster