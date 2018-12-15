Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla 17 Kasım'da başlayan 'sarı yelekliler' eylemleri Belçika ve Hollanda'ya da sıçramıştı. Fransa ve Belçika'da eylemler sırasında binlerce kişi gözaltına alınırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta konuyla ilgili yaptığı açıklamada bazı vatandaşları kırdığının farkında olduğunu söylemiş ve 'sarı yelekliler' protestoları sonrasında bazı acil önlemler alındığını ancak servet vergisinin yeniden düzenlenmeyeceğini açıklamıştı.



Macron'un açıklamalarına rağmen protestolar yayılmaya devam ederken, İsrail'in Tel Aviv kentinde eylemciler elektrik, su ve gıdaya yapılan zamları protesto etti.

Başkent Tel Aviv'in işlek caddelerinden birini trafiğe kapatan yaklaşık 300 kişilik protestocu grup, polis eşliğinde bir süre yürürken, çaldıkları ıslık ve düdüklerle hayat pahalılığına tepki gösterdi.

Bir müddet sonra protestocuların önünü keserek yürüyüşü sonlandırmalarını isteyen polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, "Polise saldırdığı ve yolu trafiğe kapattıkları" gerekçesiyle 10 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail, dünyada hayat pahalılığının en yüksek olduğu ülkelerin arasında gösteriliyor.

Bu yıl yapılan bir araştırmaya göre, Tel Aviv, birçok Avrupa başkentini geride bırakarak dünyanın en pahalı şehirleri arasında 9. sırada yer aldı.

TUNUS ÇAĞRIDA BULUNDU

Fransa'daki gösterilerin simgesi "sarı yelekliler"in ardından Tunus'ta bir grup "kırmızı yelekliler" hareketini kurdu.

Hareketin kurucularından Riyad Cerrad, "düzenli istihdamın artırılması, kalkınmanın sağlanması, sağlık hizmetinin ilerletilmesi ve Tunusluların yaşam standardının yükseltilmesini" talep ettiklerini duyurdu.

Cerrad, "hareketin toplumdan dışlanmışlarla yoksulların sosyal ve ekonomik talepleri bulunduğunu, siyasi bir oluşum olmadıklarını" söyledi.

Tunus'ta hafta sonu sosyal medya üzerinden kurulan "kırmızı yelekliler" hareketi, koordinasyonun sağlamasının ardından ileri bir tarihte kitlesel protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.

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