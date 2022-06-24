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Haberler Gündem Şarıbül leyli ven nehar nedir, ne demek? Şarıbül leyli ven nehar ne anlama gelir?
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Şarıbül leyli ven nehar nedir, ne demek? Şarıbül leyli ven nehar anlamı

"Şarıbül leyli ven nehar ne demek?" sorusu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te yangın merkezinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde inceleme yapmasının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında yer alan 'Şarıbül leyli ven nehar' deyimi araştırılıyor. İşte Şarıbül leyli ven nehar anlamı

Şarıbül leyli ven nehar nedir, ne demek? Şarıbül leyli ven nehar ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te yangın merkezinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde inceleme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sana sorsam sen hangi kanaattesin? Ben de aynı kanaatteyim. Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım bütün ormanları yakıyoruz. Bütün haşerat, hayvanlar bu ormanlarla yanıyor. Adam afedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Ne demek, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışmalı, bunun üzerinde etraflıca durmalıyız" ifadelerini kullandı. Açıklamada yer alan 'Şarıbül leyli ven nehar' ifadesinin ne demek olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Şarıbül leyli ven nehar ne demek? İşte Şarıbül leyli ven nehar anlamı...

ŞARIBÜL LEYLİ VEN NEHAR NE DEMEK?

Bu deyim Osmanlı'da 'ayyaşlar', bir diğer ifadeyle 'gece gündüz şarap içen kimse' anlamında kullanılmaktadır.

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