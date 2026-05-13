        Sarılmak hem ruhunuzun hem de sağlığınızın şifası olabilir mi?

        Sarılmak hem ruhunuzun hem sağlığınızın şifası olabilir mi?

        İki insanın arasındaki en basit yakınlık göstergesi gibi görünen sarılma, sadece duygusal dalgalanmalarımızı yatıştırmakta ya da zor anları desteklemede değil bedeni iyileştirmede de başarılı olabiliyor. Araştırmalar, rızası alınan ve doğru zamanda gösterilen bir sarılmanın stres düzeyini yatıştırmada, kalp sağlığı ve bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olabileceğini gösteriyor.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 10:30
        Hem ruh hem beden sağlığının şifası o mu?

        Çok güzel bir haber aldığınızda yanınızdakine sarılmak istemek ya da kalbinizde büyük bir acı varken birine sarılıp bir nefes almak istemek gündelik yaşamda yadırgadığımız istekler değil. Duygusal ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını sarılmakla halledebiliyoruz. Sevinci paylaşmak, acıda güç bulmak, zorluklarda destek olmak ve daha birçok şey bir çift kolla sarmalandığımızda tamamlanıyor. Peki fiziksel sağlığımız için de sarılmaya başvurabileceğimizi söylesek?

        Uzmanlara göre günlük yaşamda sevgi, destek ve bağlılık göstergesi olarak deneyimlenen sarılmak eylemi bedenin stres tepkisini yumuşatabiliyor. Kişinin kendini daha güvende hissetmesine yardımcı olabildiği ve sosyal bağları güçlendirebildiği bilinene sarılmak, yalnızca ruhu değil, bedenin de şifası olabilir.

        Temas stresi yatıştırıyor, kalp sağlığını etkiliyor

        Baştan söyleyelim, bu temas rızası alınmış bir temas. Tanımadığınız bir insana onun rızası dışında dokunmak stresi yatıştırmaz. Bu yazı, rızası alınmış ve tanıdığımız insanlarla sarılmanın etkileri üzerine. Dönelim konumuza, araştırmalarda en çok üzerinde durulan konulardan biri sarılmanın stres üzerindeki rolü. Stresli anlarda vücudun kortizol salgıladığını artık pek çoğumuz biliyoruz.

        Kortizol hormonu kalp atışını hızlandırıyor, kan basıncını artırıyor ve bedenin tetikte durmasına yol açıyor. Sarılma sırasında ise bağlanma ve yakınlıkla ilişkilendirilen oksitosin hormonunun devreye giriyor. Yani kortizol hormonunun bozduğu kan basıncı ve kalp ritmi sarılmanın yol açtığı oksitosin ile sakinleşebiliyor. Bu örnek de bize sıcacık bir sarılmanın duygusal rahatlama kadar bedensel gerginliği de azaltabildiğini gösteriyor.

        Sarılma ruh halini iyileştiriyor

        Sarılmanın vücutta etkin hale getirdiği tek hormon oksitosin değil. Sıcacık bir sarılma aynı zamanda serotonin ve dopamin gibi mutlu hissetmeye neden olan hormonların salgılanmasını da sağlıyor. Bu da kişinin kendini daha iyi hissetmesine, daha güçlü bir aidiyet duygusuyla sarmalanmasına olanak tanıyor.

        Özellikle arkadaşlık, aile, aşk gibi yakın ilişkilerde sarılmak; empatiyi, sevgiyi, affediciliği ve desteği hiçbir kelimeye ihtiyaç duymaksızın çok güçlü bir şekilde ileten sihirli bir eylemdir. Yani sarılmak bazen etkili iletişim yöntemi olarak da kullanılır ve çoğu zaman da başarılı olur.

        Sarılmak ağrıyı hafifletebilir mi?

        Sarılmanın fiziksel sağlığı iyileştirme üzerindeki etkilerinden biri de ağrıyı hafifletme etkisi. Sarılmak, beyinde doğal ağrı kesiciler olarak bilinen endorfinlerin salgılanmasını destekleyebileceği için bu hormonlar sayesinde kişinin ağrıyı daha hafif algılamasına ve kaslarının gevşemesine yardımcı olabilir.

        Özellikle strese bağlı kas gerginliklerinde, sıcacık bir sarılma çoğu zaman rahatlatıcı bir rol oynayabileceği için ağrının tedavisi niyetiyle de kullanılabilir. Elbette tıbbi tedavinin yerine geçmez sadece bedensel olarak rahatlamaya yardım edebilir.

        Sarılmak bağışıklık sisteminin zayıflamasını önleyebilir mi?

        Stresin neden olduğu kortizol hormonunu yatıştırması; endorfin, oksitosin ve dopomin etkisini artırması sarılmanın sadece kalp sağlığına değil bağışıklık sistemine de etki ettiğini gösteriyor. Bilindiği gibi yüksek kortizol seviyesi bağışıklık sisteminin en büyük düşmanlarından biri. Kortizolün yorduğu bağışıklık sistemi çok kolay zayıflar. Sarılmak, sadece stresi yatıştırarak bile bağışıklık sisteminin en büyük zayıflatıcılarından birinin önünü kesebilir.

        Çocuk gelişiminde sarılmanın yeri

        Aslında sarılmanın büyüsü en fazla çocuk gelişiminde ve eğitiminde ortaya çıkıyor. Uzmanlar, bebeklerin sağlıklı gelişiminde sevgi dolu temasın, bebeğin kendini güvende ve sevilebilir hissetmesinin, güvenli bağlanmanın büyük rol oynadığının altını çiziyor. Kucağa alınan, sakinleştirilen ve sarılan çocukların duygularını düzenleme becerisinin sarılmadan mahrum kalan ve fiziksel temas eksikliği yaşayan çocuklara nazaran daha güçlü olacağı düşünülüyor.

        Sarılmanın etkisi sadece bununla da sınırlı değil. Bazı araştırmalar, erken dönemdeki sıcak fiziksel temasın bebeklerin öğrenme, hafıza ve duygularla ilişkili beyin bölgeleri üzerinde olumlu etkiler bıraktığının üzerinde duruyor. Buna ek olarak, ebeveynlerinden ve sevdiklerinden daha sık temas gören çocukların daha iyi uyuyabildiği, daha az huzursuzluk yaşadığı belirtiliyor.

        Sarılmak elbette kimyasal bir ilaç gibi keskin ve hızlı bir sonuç vermez. Ancak ruh sağlığımız ile beden sağlığımız arasında birbirini etkileyen bir ilişki olduğunun kanıtlandığı bir dünyada ruhumuzu ve dolayısıyla bazı fiziksel sağlık sorunlarını pozitif etkisi olduğunu kabul etmek gerek.

