Sarıyer: 0 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sarıyer sahasında Erzurumspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-0 yendi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Sabri Öğe, Baykal Tuna
SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Metehan Mert, Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 58 Ömer Bayram), Traore (Dk. 84 Berkay Aydoğmuş), Anziani, Regattin, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 59 Muhammed Mert), Urie (Dk. 45 Anıl Koç), Dembele
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı (Dk. 54 Ali Ülgen), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk. 90+5 Muhammed Furkan Özhan), Crociata (Dk. 90+5 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 81 Rodriguez), Eren Tozlu
Goller: Dk. 49 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 90+14 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 23 Djilobodji, Dk. 38 Eşref Korkmazoğlu, Dk. 71 Metehan Mert, Dk. 82 Traore, Dk. 90+13 Dembele (SMS Grup Sarıyer), Dk. 23 Baiye, Dk. 90+6 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK)