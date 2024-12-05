Sarıyer'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 yaralı
İstanbul Sarıyer'de bir kahvehane önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
Sarıyer'de tartışma sonrası çıkan silahla kavgada 1 kişi yaralandı.
Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi'ndeki kahvehane önünde 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
AA'nın haberine göre; taraflardan birinin diğerine silahla ateş açması sonucu Barış K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kahvehane önünde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.