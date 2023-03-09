Sarıyer'de köşk yangını

Tarabya Mahallesi Ahi Çelebi Caddesi'nde bulunan 3 katlı köşkte saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler büyümeden kısa sürede söndürülürken, köşkte yaşayan kimsenin olmadığı bildirildi.
Özel bir şirkete kiralandığı belirtilen köşkün tadilatta olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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