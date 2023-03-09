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Sarıyer'de köşk yangını

Sarıyer'de 3 katlı köşkte yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü

Sarıyer'de köşk yangını
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DHA

Tarabya Mahallesi Ahi Çelebi Caddesi'nde bulunan 3 katlı köşkte saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler büyümeden kısa sürede söndürülürken, köşkte yaşayan kimsenin olmadığı bildirildi.

Özel bir şirkete kiralandığı belirtilen köşkün tadilatta olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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