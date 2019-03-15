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Ferhat Muğurtay, Hatice'nin yalan söylediğini belirterek "Sahibi olduğum dergi yıllardır moda sektöründe prestijini korumuştur. Keza organizasyonunu yaptığım fuar da öyle. Organizasyon için uzun süre emek verdim, yüksek meblağlarda para harcadım. Kendi başına karar alarak kalçasını açmasıyla benim, fuarın, derginin ve katılımcı modacıların prestijine zarar verdi. Bu nedenle hem sembolik bir tazminat davası hem de artık konuyla ilgili konuşmaması için 'dayatma' davası açacağım" dedi.