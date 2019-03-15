Şarkıcı Hatice, Gelin - Damat Fashion Day etkinliğinde podyuma çıkarak Muammer Ketenci defilesinde mankenlik yaptığı sırada kalçalarını açmıştı. Hatice'nin taşıdığı kıyafetin etek kısmını kaldırarak kalçalarını göstermesi son 3 günün gündem maddelerinden biri oldu.
Hatice'nin defilede kalçalarını göstermesi şaşkınlığa neden olurken sosyal medyada 'Ne güzel reklam' ve 'İlgi çekmek için ne yapacağını şaşırdı' şeklinde yorumlar yapıldı.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Gelin - Damat Fashion Day organizatörü ve Gelin Damat Dergisi'nin sahibi Ferhat Muğurtay, imajına ve fuarın prestijine zarar verdiği gerekçesiyle Hatice'ye iki dava birden açacak.
Ferhat Muğurtay'ın açacağı davalardan biri 1 TL'lik sembolik tazminat davası, diğeri ise dayatma davası. Muğurtay, avukatına talimat verirken açılacak olan dayatma davası Hatice'nin konuyla ilgili konuşma yasağını içeriyor.
Hatice, bir TV programında podyumda kalçasını açacağından organizasyonun haberi olduğunu dile getirmişti.
Ferhat Muğurtay, Hatice'nin yalan söylediğini belirterek "Sahibi olduğum dergi yıllardır moda sektöründe prestijini korumuştur. Keza organizasyonunu yaptığım fuar da öyle. Organizasyon için uzun süre emek verdim, yüksek meblağlarda para harcadım. Kendi başına karar alarak kalçasını açmasıyla benim, fuarın, derginin ve katılımcı modacıların prestijine zarar verdi. Bu nedenle hem sembolik bir tazminat davası hem de artık konuyla ilgili konuşmaması için 'dayatma' davası açacağım" dedi.
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