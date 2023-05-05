6 MAYIS 2023 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları, Türk müziğinin güçlü yorumcusu Nükhet Duru, başarılı sanatçı ve oyuncu Emre Altuğ ve sevilen sunucu Saba Tümer olacak. Birbirinden değerli konuklara “Yorgun Yıllarım” şarkısındaki performanslarıyla fenomen olan Ozan Osman Adın ve Nigar Özdemir eşlik edecek.