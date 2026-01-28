Şarkılar, Volkan Konak için söylendi

31 Mart 2025'te Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığına defnedilmişti.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Volkan Konak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından şarkılarla anıldı. Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşen konseri Volkan Konak sevenleri ilgiyle seyretti. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstlendiği projede, Ezgi Eyüboğlu ile Mehmet Kılınç gecenin solistliği yaptı. Solistler, Konak’ın sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gecede sahne alan Trabzonlu sanatçı Ezgi Eyüboğlu; "Beni çok heyecanlandıran ve duygulandıran bir konser bu. Aynı patikada yürümekten, aynı derenin suyunu içmekten her zaman onur duyacağım, doğduğum toprakların en kıymetli temsilcilerinden olan Volkan ağabeyimizin şarkılarını sizlerle beraber söyleyecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bazı insanlar, bazı ruhlar hiç gitmez. Volkan Konak onlardan biri. Kimiminiz kardeşi, kiminizin dert ortağı, kiminizin belki de en yakın dostuydu. Bugün yine bir yerlerden gülümsediği ve göz kırptığını hissediyorum. Kendi adıma bu bayrağı her zaman taşıyacağım” diye konuştu.