Şarköy mavi bayraklı plajlarıyla doğayla iç içe tatil imkanı sunuyor

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Son çıkan Sağlık Bakanlığı verilerine ve su analizlerine göre kentteki plajlarda denize girmeye engel bir durum yok. Yeşille mavinin bulunduğu bu yerde yamaç paraşütü, rüzgar sörfü de yapılıyor. İstanbul'a yakın olması da kent için bir avantaj" diye konuştu.