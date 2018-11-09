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Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever, “Bizim aramız Aslı’dan daha iyi. Saruhan ağabeyle 18 yıldır tanışıyoruz. Ağabey-kardeş dostluğumuz var. Hiç kopmadık. Karşılaştık mı görüşüyoruz. Kardeşler arasına çok girmek istemiyorum. Zamanla düzelir diye umuyorum" dedi.