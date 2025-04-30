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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Hedef tabii ki kupa - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Hedef tabii ki kupa

        THY Euroleague play-off serisi 3. maçında konuk olduğu Paris Basketbol'u mağlup ederek seride durumu 3-0'a getiren ve Final-Four'a kalan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Hedef tabi ki kupa" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 00:23 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:31
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        "Hedef tabii ki kupa"
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        THY Euroleague'de play-off serisinde Paris Basketbol'u saf dışı bırakarak adını Final Four'a yazdıran Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyeti değerlendirdi.

        "SON BİRKAÇ AYDIR İYİ OYNUYORUZ"

        Sarunas Jasikevicius, "Tiago Splitter'a, Paris'e çok saygı duyuyorum. Birçok takım onları kopyaladı bu sezon. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son birkaç aydır iyi oynuyoruz. Konsantrasyon seviyemiz yukarı çıktı. Kupayı almak, her şeyi kazanmak istiyoruz." dedi.

        "HEDEF TABİİ Kİ KUPA"

        Sözlerine devam eden Jasikevicius, "Hedef tabii ki kupa! Herkes ne kadar zor olacağının farkında. Çok fazla iyi takım var. Bu gece parti var, yarın çalışacağız. Çünkü daha iyi olmak zorundayız. Final Four yeni ve daha üst bir seviye, daha iyi oynamalıyız." dedi.

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