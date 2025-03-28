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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Öğrenmemiz gereken noktalar var! - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Öğrenmemiz gereken noktalar var!

        THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İspanya'nın Baskonia ekibini 82-77 mağlup ederek liderliğe yükselen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, galibiyete rağmen öğrenmeleri gereken "noktalar" olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 23:48 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:48
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        "Öğrenmemiz gereken noktalar var!"
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        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, takımı ve taraftarı tebrik etti.

        Ligde çift maç haftasını 2 galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarını belirten Jasikevicius, "Kazanmak çok önemli ama öğrenmemiz gereken noktalar var. Paris maçında çok iyi değildik. Maçın son 5-6 dakikasında ortaya koyduğumuz karakterle kazandık. Bugün de özellikle son bölümde zor maç oldu. Kazanmak önemli ama asıl önemli olan play-offlara iyi basketbol oynayarak gitmek." açıklamasını yaptı.

        Baskonia'nın ribauntlarda ligin en iyi takımlarından olduğunu, buna karşın 48 ribaunt almalarının kendisini şaşırttığını söyleyen Jasikevicius, takımının 15-20 dakika iyi basketbol oynadığını ancak bu seviyede bunun yeterli olmadığını sözlerine ekledi.

        NBA'in FIBA ortaklığıyla Avrupa'da lig kuracağı iddialarına ilişkin de konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, "Çok fazla belirsizlik var, net bilgi yok. Çok fazla söylenti var ve bu söylentiler üzerinden yorum yapmak doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

        PABLO LASO: ÇOK FAZLA HATA YAPIP ÇOK TOP KAYBETTİK

        Fenerbahçe Beko'ya 82-77 mağlup olan Baskonia'da başantrenör Pablo Laso, sarı-lacivertli ekibi tebrik ederken şunları söyledi:

        "Ev sahibi avantajını iyi kullandılar. Zor bir maç oldu bizim için. Ribaundlarda ilk yarıda bizden daha iyilerdi. Son bölüme kadar çok savaştık ama çok fazla hata yapıp çok top kaybettik. Fenerbahçe'yi tekrar tebrik ediyorum. Şimdi bir sonraki ASVEL maçına hazırlanacağız."

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