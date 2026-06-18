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        Haberler Spor Basketbol STBL Sarunas Jasikevicius: Oyuncularımın mücadelesiyle gurur duyuyorum

        Sarunas Jasikevicius: Oyuncularımın mücadelesiyle gurur duyuyorum

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN'i 82-71 yendikleri mücadeleyi değerlendirdi. Sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Jasikevicius, "Beşiktaş GAİN, çok iyi bir koç tarafından çalıştırılıyor ve ortaya karakter koyuyorlar. Maça bakıldığında yavaş yavaş oyuna girdik. Üstünlüğü ele aldık ama belli hatalar yaptığımız için oyunu koparamadık. Oyuncularımın mücadelesi ile gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 01:07 Güncelleme:
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        "Oyuncularımın mücadelesiyle gurur duyuyorum"

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN'i 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyeti değerlendirdi.

        Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, hem Fenerbahçe Televizyonu'na hem de beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

        "OYUNCULARIMIN MÜCADELESİYLE GURUR DUYUYORUM"

        Jasikevicius, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Beşiktaş GAİN'den kesinlikle bunu bekliyorduk. Çok iyi bir koç tarafından çalıştırılıyorlar ve ortaya karakter koyuyorlar. Maçın başında zor şutlardan da isabet buldular. Bizim de hatalarımızı cezalandılar. Tabii ki 16-17 bin taraftarın önünde oynadığınız zaman bu da size yardım ediyor. Yavaş yavaş oyuna girdik. Üstünlüğü ele aldık ama belli hatalar yaptığımız için oyunu koparamadık. Oyuncularımın mücadelesi ile gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Mücadeleye devam ettiler ve galibiyeti elde ettiler." dedi.

        Litvanyalı çalıştırıcı, karşılaşma sonrasında beIN Sports mikrofonlarına da değerlendirmelerde bulundu.

        "KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK"

        Jasikevicius, "Bugün savunmada bazı hatalar yaptık ama çocuklar, genel anlamda müthiş bir mücadele sergiledi. Bu atmosferde oynamak hiç kolay değil. Ne zaman öne geçsek Beşiktaş her seferinde geri döndü. Tabii ki böyle olmasını bekliyorduk. Beşiktaş harika karakterlere sahip, çok iyi çalıştırılan bir takım. Dolayısıyla işimizin kolay olmayacağını zaten biliyorduk. Şimdi bir galibiyete daha ihtiyacımız var, hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Final serisinde 2-1 üstünlüğü eline geçiren Fenerbahçe Beko, şampiyonluk için bir galibiyet daha arayacak.

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