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        Haberler Spor Basketbol Sarunas Jasikevicius: Sahamızda kazanmak çok önemli - Basketbol Haberleri

        Sarunas Jasikevicius: Sahamızda kazanmak çok önemli

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, final serisinin ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından, "Sahamızda kazanmak çok önemli" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 23:19 Güncelleme: 17.06.2025 - 23:19
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        "Sahamızda kazanmak çok önemli"
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisindeki ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "SAHAMIZDA KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

        Aldıkları galibiyet hakkında konuşan Sarunas Jasikevicius: "Maçın büyük bölümünde çok iyi efor sarf etti tüm takım. Ne kadar zor bir seri olduğunun farkında olduğumuzu gösterdik. Kendi sahamızda kazanmak çok önemli. Fantastik bir seyircimiz vardı. Galibiyete yardımcı oldular. Bu şekilde devam etmesini isterim." ifadelerini kullandı.

        Serinin ikinci karşılaşması 19 Haziran'da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanacak.

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