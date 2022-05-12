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Endeksa verilerine göre, Nisan ayında ortalama metrekare konut satış fiyatına göre ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Antalya, İstanbul ve Aydın oldu. Antalya’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 183 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 369 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 420 bin TL. İstanbul’da yıllık değer artışı yüzde 173, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 591 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 624 bin 560 TL. Aydın’da yıllık değer artışı yüzde 161, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 360 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 853 bin 400 TL.

KİRALAR SON 1 YILDA YÜZDE 120, SON 4 YILDA İSE YÜZDE 154.61 ARTTI

Satılık konuttaki trende paralel olarak kira bedelleri de artış gösteriyor. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda yüzde 120, son 4 yılda ise yüzde 154,61 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira 38,93 TL, ortalama kira 4 bin 282 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl oldu. Son 3 aya bakıldığında kiraların Ocak ayında yüzde 6,3, Şubat ayında yüzde 9,4, Mart ayında ise yüzde 18,27 artış gösterdiği görülüyor.

Türkiye Konut Fiyat Endeksi

KİRA BEDELİ EN YÜKSEK OLAN İLLER MUĞLA, ANTALYA, İSTANBUL VE İZMİR

Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Çanakkale oldu. Endeksa verilerine göre Muğla’da kiralarda yıllık değer artışı yüzde 91,65 seviyesinde, ortalama metrekare kira 117,25 TL, ortalama kira ise 12 bin 897 TL, geri dönüş süresi 18 yıl. Antalya’da kiralar son 1 yılda yüzde 278,61 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 78,21 TL, ortalama kira ise 8 bin 604 TL, geri dönüş süresi 17 yıl.

YABANCIYA EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL'DA

Yabancılara yapılan konut satışında en çok satış yapılan il olan İstanbul’da ise kiralar son 1 yılda yüzde 147,06 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 65,05 TL, ortalama kira 6 bin 635 TL, geri dönüş süresi 18 yıl. İzmir’de kiralardaki yıllık değer artışı yüzde 137,3, ortalama metrekare kira 50,12 TL, ortalama kira ise 5 bin 764 TL, geri dönüş süresi 18 yıl oldu. Çanakkale’de ise kiralar son 1 yılda yüzde 112,95 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 29,92 TL, ortalama kira ise 2 bin 812 TL, geri dönüş süresi 25 yıl.



"SATILIK VE KİRALIKTA ARTIŞ TRENDİ REKOR KIRARAK DEVAM EDİYOR"

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Satılık ve kiralıkta artış trendi rekor kırarak devam ediyor. Ay bazında baktığımızda satılık konutlarda Nisan ayında Türkiye çapında son 4 yılın en yüksek artışı yaşandı. Nisan’da aylık değişim %15.56’ya ulaştı. Geçtiğimiz aylarda da ilk 5 il içerisinde yer alan Antalya, İstanbul ve Aydın Nisan verilerine göre de yıllık değer artışının en çok yaşandığı iller olarak dikkat çekiyor. Yabancıya konut satışında oran olarak ilk, adet anlamında da İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alan Antalya Nisan verilerine göre yıllık değer artışının en yüksek olduğu il olarak karşımıza çıkıyor. Bir süredir Türkiye’nin gündeminde olan kira artışlarına baktığımızda da Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Çanakkale en yüksek artışların olduğu yerler. İstanbul dışındaki illeri incelediğimizde ortak özelliklerinin yazlık bölgeler olduğunu görüyoruz. Pandemi döneminde sayfiye yerlerine doğru başlayan göçün kiraya etkilerini daha net görebiliyoruz artık.” diye konuştu.