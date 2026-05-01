        BİM 1 Mayıs 2026 aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler indirime giriyor? Bu Cuma BİM marketlere espresso makinesi, televizyon ve şarjlı süpürge geliyor!

        BİM 1 Mayıs Cuma aktüel kataloğu: Bugün BİM marketlere espresso makinesi ve şarjlı süpürge geliyor!

        BİM, 1 Mayıs 2026 tarihli aktüel kataloğunu yayımladı. Bugünden itibaren tüm BİM marketlerinde geniş bir ürün çeşitliliği tüketicilerle buluşacak. Elektronik ve teknolojik ürünlerden mutfak gereçlerine, yatak odası tekstilinden ev ihtiyaçlarına kadar birçok kategori indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca bahçe ürünleri, çocuk oyuncakları ve temizlik malzemeleri de kampanya listesinde yer alırken, temel gıda ürünlerinde de dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. İşte 1 Mayıs 2026 Cuma aktüel broşüründe yer alan indirimli ürünlerin tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:54 Güncelleme:
        1

        BİM, 1 Mayıs 2026 aktüel kataloğunu duyurdu. Bugünden itibaren mağaza raflarında geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerle buluşacak. Bu hafta özellikle teknoloji ve ev ürünleri öne çıkıyor. Elektrikli bisiklet, televizyon ve cep telefonu gibi ürünlerin yanı sıra; cam ankastre set, mikrodalga fırın ve tost makinesi gibi mutfak ekipmanları da satışta olacak. Küçük ev aletleri kategorisinde ise espresso makinesi, filtre kahve makinesi, mini blender ve doğrayıcı gibi alternatifler yer alıyor. Temizlik ve mutfak ihtiyaçlarına yönelik şarjlı süpürge, halı-koltuk temizleme makinesi, mutfak tartısı ve şarjlı su pompası da katalogda dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor.çocuklar için Hot Wheels araba serisi de raflardaki yerini alacak. İşte 1 Mayıs 2026 aktüel broşüründe yer alan tüm kampanyalı ürünler listesi haberimizde...

        2

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

        Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

        RKS BN5 PRO Katlanabilir E-Bike 25.000 TL

        Senna 50' Ultra HD Qled Google Tv 15.900 TL

        OPPO A6X Cep Telefonu 9.990 TL

        Onvo Mikrodalga Fırın 2.950 TL

        Senna 32' HD Ready 10 Android Led Tv 6.250 TL

        Fakir Dijital Çay Makinesi 2.250 TL

        Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.950 TL

        Kumtel El Blenderı 590 TL

        Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

        3

        Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi: 16.990 TL

        Philips Şarjlı Süpürge: 11.990 TL

        Kumtel Beyaz/Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550 TL - 10.950 TL

        RKS Katlanabilir E-Bike: 25.000 TL

        Onvo 50 inç Ultra HD QLED Google TV: 15.900 TL

        Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima: 24.500 TL

        4

        English Home 18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.690 TL

        Emsan Çelik Karnıyarık Tenceresi: 899 TL

        Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı: 499 TL

        Dagi Kadın Pijama Takımı: 649 TL

        5

        Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL

        Emsan Derin Tencere 899 TL

        Kalp Şeklli Döküm Tencere 20 cm 1.490 TL

        Benante Büyük Salata Tabağı 139 TL

        Benante Çerezlik Seti 299 TL

        Benante Desenli Ayaklı Servis Seti 2'li 219 TL

        Silikon Mutfak Seti 3'lü 129 TL

        Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL

        Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL

        Benante Örme Organizer Sepet 349 TL

        Mango İki Katlı Sunumluk 329 TL

        Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL

        Desenli Tepsi 99 TL

        6

        Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 849 TL

        Kappa Mantar Tabanlı Kadın Çapraz Terlik 249 TL

        Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 319 TL

        Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 239 TL

        Yastık Alezi 2'li 159 TL

        Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 449 TL

        Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 379 TL

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL

        Dagi Yüz Havlusu 165 TL

        Dagi El Havlusu 105 TL

        7

        Ares Rattan Koltuk 795 TL

        Hobi Rattan Koltuk 329 TL

        Zeugma Rattan Masa 1.290 TL

        Queen Rattan Koltuk 299 TL

        Basamaklı Plastik Tabure 249 TL

        Plastik Örgü Tabure 135 TL

        Dekoratif Çerçeve 379 TL

        Gold Fotoğraf Çerçevesi Duvar Süsü 2'li 219 TL

        8

        HotWheels Temalı Arabalar Özel Seri 249 TL

        Dervişoğlu: Meclisimizin itibar kaybetmesi en büyük güvenlik sorunudur

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Devlet egemenliğinin tek bir kişiye ve onun maiyetine bırakılması, tüm milletlerin en büyük milli güvenlik sorunudur. Bizim için de milletimizin hürriyetçi özünün yıpratılması, Meclisimizin itibar kaybetmesi en büyük güvenlik sorunudur" dedi. (DHA)

