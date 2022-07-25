Satranç turnuvasında akılalmaz olay 0:00 / 0:00

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Moskova'da gerçekleşen sıra dışı olayda satranç oynaması için geliştirilen yapay zeka, oyun sırasında 7 yaşındaki çocuğun parmağını yaraladı.

DPA'nın haberine göre olay 19 Temmuz'da bir turnuvada gerçekleşti. Kazada çocuklara karşı satranç oynaması için tasarlanan yapay zekanın çocuğun hamlesini yapacağı sırada işaret parmağını sıkıştırdığı belirtildi. Olayın ardından çevredekiler hızla çocuğun parmağını kurtarmak için yardıma koştu. Çocuğun parmağının kurtarıldığı, alçıya alındığı açıklandı.

Robota turnuva yasağı yok

Moskova Satranç Federasyonu Başkan Yardımcısı Sergei Smagin yaptığı açıklamada çocuğun ciddi bir şekilde yaralanmadığını ifade etti.

Böyle bir vakadan haberi olmadığını söyleyen Smagin, robotun yıllardır insanlara karşı satranç oynadığını fakat böyle bir olayın daha önce yaşanmadığını söyledi.

* Haberin görseli EPA'dan alınmıştır.