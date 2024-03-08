Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Satrancın en genç büyük ustası Ediz Gürel'in "çifte" mutluluğu - Diğer Haberleri

        Satrancın en genç büyük ustası Ediz Gürel'in "çifte" mutluluğu

        2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali'ndeki başarısıyla Türkiye'nin en genç büyük ustası unvanını almayı başaran 15 yaşındaki Ediz Gürel, aynı organizasyonda şampiyon olarak "çifte mutluluk" yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        En genç büyük ustanın çifte mutluluğu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen 2024 Uluslararası Satranç Festivali'nde Challengers kategorisinde büyük usta (GM) unvanını almasının ardından dünyanın önemli ustalarının hamle yaptığı turnuvada şampiyon olan Ediz Gürel ile annesi Özlem Gürel, duygularını Anadolu Ajansı muhabiri ile paylaştı.

        Her karşılaşmadan önce 3-4 saat çalıştığını ve rakiplerinin açılışlarına baktığını aktaran Ediz Gürel, "Turnuva öncesinde en genç büyük usta unvanına sahip olmak istiyordum ama şampiyon olacağımı düşünmemiştim. İkisi birlikte çok mutlu oldum." diye konuştu.

        Karakteri gereği en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Ediz, "Bu benim kişiliğim. Kişilik olmadan hiçbir şey olmuyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ediz, basında yer alan fotoğraflarda "çok sert bir imajının" olduğuna dair değerlendirmelere ilişkin, "Ediz gülmüyor gibi bir algı var ancak bu çok yanlış. Bilerek sert poz vermiyorum. Neşeli bir tipim." şeklinde görüş belirtti.

        Dünya şampiyonunun 2820 ELO puanının olduğuna dikkati çeken Ediz, şöyle devam etti:

        "Benim öncelikli hedefim 2600 ELO puanını geçmek. Bunun sonrasında 2700'ü geçerek dünya listesine girmek istiyorum. Amacım satrançta ilk 50 isim arasında yer almak."

        "UMARIM DONANIMIYLA, VİZYONUYLA ÖRNEK OLUR"

        Ediz'in annesi Özlem Gürel de ebeveynleri olarak çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını ancak sonuç güzel olunca "değdiğini" ifade etti.

        Oğlunun şampiyonluğunun ardından sosyal medyada kendisinin ağlayan görüntülerinin yer aldığını dile getiren Özlem Gürel, şunları söyledi:

        "Çok utandım ama ağlamam mutluluktan. Evladım umarım donanımıyla, vizyonuyla gençlere, çocuklara güzel örnek olur. Ailesi olarak Ediz ile gurur duyuyoruz. Her organizasyona ben Ediz ile gidiyorum. Çok büyük emek veriyoruz, büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Sonuç güzel olunca değiyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?