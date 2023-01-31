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Sattığı her 10 araçtan 1'i elektrikli olacak

2022'de Türkiye'deki satışlarını yüzde 16 artıran Mercedes-Benz, yeni yılda elektrikli araçlara ağırlık verecek. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Ülkemizde otomobil şarj altyapısındaki yatırımlarla birlikte, elektrikli otomobil satışlarımızın payının daha da artmasını ve toplam satışlar içinde yüzde 10'un üzerine çıkacağını öngörmekteyiz" dedi

Sattığı her 10 araçtan 1'i elektrikli olacak
HABERTURK.COM

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, yıl boyunca devam eden yarı iletken ve lojistik engellerine rağmen Türkiye'deki satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 16 artırarak yaklaşık 25 bin araç seviyesine ulaştırdığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, markanın 2022 yılında binek otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 21.2 artarak 18 bin 630 adede ulaştı. Şirketin hafif ticari araç satışları da önceki yıla göre yüzde 3.7 arttı.

2022 yılında 4 farklı elektrikli modeli pazara sunan Mercedes-Benz, 2025'ten itibaren, tüm yeni araç mimarilerinin yalnızca elektrikli olmasını ve her model için tamamen elektrikli bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Öte yandan, 2022'de bin 559 adet elektrikli araç satış elde eden marka, bu alandaki satışlarını yüzde 365 artırarak, Türkiye'de satılan her beş elektrikli otomobilden birini sattığını bildirdi.

Mercedes-Benz'in, 2023 yılında elektrikli otomobil satışlarının toplam satışları içerisindeki payını yüzde 10'un üzerine çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

'2023'TE TEDARİK VE LOJİSTİK SORUNLARI AZALACAK'

Alman markanın 2023 yılı hedeflerini anlatan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Bu yıl, müşteri deneyimi için yeni bir rekabet kültürü doğmasına ve lüks perakende sektöründe köklü bir değişimin başlamasına da öncülük edeceğiz. Ülkemizde otomobil şarj altyapısındaki yatırımlarla birlikte, elektrikli otomobil satışlarımızın payının daha da artmasını ve toplam satışlar içinde yüzde 10'un üzerine çıkacağını öngörmekteyiz. Yeni E-Serisi ve CLE modellerimizi bu sene içinde müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Hafif ticari araç satışları hakkında bilgi veren Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ise, "Yılın ilk 11 ayında, ortalama aylık satış sayılarımız yaklaşık 420 araç seviyesinde yer alırken, sadece aralık ayında bin 650 adedin üstüne çıktık. Böylece, hafif ticari araçlar kategorisindeki 26 yıllık tarihimizdeki en yüksek aylık satış adedine ulaştık. 2023 yılında tedarik ve lojistik sorunlarının 2022'ye göre görece azalacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

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